Kontrol noktasından kaçan şüphelilerin evinde çalıntı güvercin ve pitbull bulundu

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- ANKARA’da, jandarma kontrol noktasından kaçan şüphelilerin saklandığı eve yapılan baskında, balkondan kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada, 16 çalıntı güvercin, bakılması yasak olan 1 pitbull cinsi köpek, bakır kablolar ve tel kesme makasları bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara- Niğde Otoyolu’nda şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 2 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü kontrol noktasından kaçtı. Plaka bilgilerinden yola çıkılarak otomobil sahibi O.D.’nin Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi’nde yaşadığı belirlendi. Jandarma ekiplerince eve yapılan baskında, şüpheliler O.D., C.D., H.A., B.D. ve O.A. evin balkonundan kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve otomobilde yapılan aramada; 26 adet 45/70 santimetre 4’lü parça halinde kesilmiş bakır kablo, 90 metre yakılarak satışa hazırlanmış 7’li bakır kablo ve tel kesme makasları, bakılması yasak olan pitbull cinsi köpek ve 16 adet güvercin ele geçirildi. Hayvanların çalıntı olabileceği düşüncesi ile yapılan araştırmada güvercinlerin A.A.’ya ait olduğu tespit edildi ve hayvanlar sahibine teslim edildi.

29 BİN 47 TL CEZA UYGULANDI

Şüphelilere ‘5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten 10 bin 434 TL, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 17 bin 95 TL, otomobilin eksik evrakları olmasından 1518 TL olmak üzere toplamda 29 bin 47 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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