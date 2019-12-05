DİYABET hastalığının göz de dahil olmak üzere birçok organa zarar verdiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, özellikle 20 ile 65 yaş arasındaki kişilerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Apa, gözlük tercihinde diyabet seviyesine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Diyabet süresi arttıkça gözde hasar yapma riskinin de arttığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, diyabetin göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirdi. Uzm. Dr. Apa, “Şeker hastalığı iyi kontrol edilmemiş hastalar daha yüksek risk altındadır. Bununla birlikte, iyi bir metabolik kontrol gözde hasar yapma riskini ortadan kaldırmamaktadır” dedi. Dr. Apa, ayrıca hamilelik, hipertansiyon, böbrek hastalığı ve anemi varlığının şeker hastalarında göz tutulumunu kötü yönde etkileyebildiğine dikkat çekti.

GÖZDEKİ HASAR HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Hastalarda, genelde yavaşça ilerleyen görme azalması olabileceği gibi ani görme kayıpları da olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, “Bununla birlikte, hastaların gözlerinde hasar başlamasına karşın görmeyle ilgili hiçbir şikayetleri olmayabilir. Bu da şeker hastalarının muayenelerinin, diyabet uzmanıyla göz doktoru tarafından yapılmasının önemini göstermektedir. Erken teşhis ve tedavi ve sık kontrollerle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engellenebilmektedir” diye konuştu.

DİYABET GÖZDE BİRÇOK HASTALIĞA SEBEBİYET VERİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, “Diyabetin en önemli komplikasyonu ve başlıca körlük nedeni retina tutulumudur. Hücre kaybına yol açarak damar geçirgenliğinin bozulması merkezi görmemizi sağlayan sarı nokta bölgesinde sıvı birikmesine neden olur. Ayrıca kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına yol açar. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşur. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabilir. Retinada damarlı zarlar oluşur. Bu yeni oluşan hassas damarlar da kanayarak göz içi kanama ve retina dekolmanı (retina dokusunun ayrışması) oluşturabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Diyabetin görme sinirini etkileyip, göz kaslarında felçlere yol açarak paralitik göz kaymasına (şaşılık) da yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa ekledi:

“Ayrıca katarakt da diyabeti olanlarda olmayanlara oranla daha sıklıkla ve daha genç yaşlarda oluşmaktadır. Diyabeti olanlarda katarakt gelişme riski yüzde 60 oranında daha fazla. Bununla birlikte, katarakt çok daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor ve çok hızlı ilerliyor. İyi kan şekeri kontrolü hem bu riski azaltıyor, hem de kataraktın ilerlemesini yavaşlatıyor.”