Osmanlı’nın son yıllarında paşanın biri kaybedilen Balkan savaşını konuşurken, “oralarda kaç tane elma ağacı vardı” diye sormuş. Diğer paşalar da “Rumeli elden gitti, sen hale ağaçlarını sayıyorsun” diye tepki göstermişler.

Şimdi biz de aynen bu vaziyette, işi gücü bıraktık, şu ekonomik krizdeki büyük resmi, her kesimin kayıplarını görmemezlikten gelip, tıpkı elma ağaçları gibi kaç firmanın konkordato yani anlaşmalı iflas ettiğini tartışıyoruz.

Ama nedense niye böyle oldu, bu firmaların ekonomi genelinde, sektörlerde payı nedir, zararları nereyi vuracak, nerede duracak bu iş diye konuşmuyoruz.

Aylardır, bu köşede; “söylentiler kulaktan kulağa yayılıyor, istediğiniz kadar beleş krediler, hibeler, yapılandırmalar, ötelemeler, aflar getirin, ağırlaşan koşullarda –ki Ağustos’taki kur saldırısı olmamıştı- çarklar giderek ağırlaşacak, sonuçta duran tezgahlar, yatırımlar iflasa doğru sürüklenecektir” diye çok belirttik.

Dahası “bu gidişi 200” krizi ile karşılaştırırsak o dönemde kamu ekonomisi iflas etmişti, şimdi ise özel sektör ve hatta vatandaşlar iflas ediyor” demiştik.

Kötü kehanet misali, 2018 sonbaharına geldik, iflaslarla, konkordatolarla firmalar domino taşları gibi birbirini deviriyor. İşte elma ağaçları sayımı gibi misali uçundan, üstü kapalı kamuoyuna açıklanan ve gerçeği ısrarla saklanan konkordato tablosu:

ORTALAMA40 MİLYON LİRA BATIK

Şimdiye kadar konkordato ilan etme yoluyla bankalara ertelenen borç miktarı 15 milyar lirayı geçmiş. Bu firmaların diğer firmalara ve şahıslara olan borçlarının da bunun en az iki katı olduğu ve 40 milyar liraya yaklaştığı hesaplanıyor. Bu hesaplayan Bankacılık ve Düzenleme Kurulu, (BDDK).

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a göre 50’i Ankara’da olmak üzere konkordatosu kesinleşen firma sayısı sadece 356, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç’e göre (bu rakam yaklaşık iki ay öncesine aitti) toplamda 500 adet.

Muhalif parti sözcüleri ise, sayıları eleştirerek örneğin “sadece holdingler tek sayılıyor, buna karşın o holding bünyesindeki tüm firmalar da bu kapsama girmesi ve her birinin ayrı ayrı sayılması gerekir” diye farklı bir hesap yoluna gidiyorlar. O zaman rakam 10 binlere ulaşıyor. Sıradakiler, mahkeme kapılarında, dosyaları bilirkişi önlerinde bekleyenler hariç.

Eğer Bakanın ve BDDK’ın rakamlarını esas alırsak, firma başına ortalama 40 milyon lira borç düşüyor ve herkes bu paranın peşinde. İşin çarpıcı yönü bu para yok, herkes, elinde çek, senet, birbirlerine ciro edip güya borçlarını ödüyorlar, iş çeviriyorlar.

İYİLER VE KÖTÜLER.

Şunu da ifade edelim. Bu konkordato ilanlarında bazı firmalar gerçekten samimi. Firmanın bir taşerona 100 bin lira borcu var, ödeyemiyor, bu taşeron da kalkıp hemen hicaz, icra koyduruyor ve o firmayı adeta kilitliyor.

Bu durumda borçlu firmanın eli kolu bağlanıyor, küçük borçlarla uğraşırken, haciz kararı yediği için kredibilitesi düşüyor, hiçbir yerden para bulamıyor. Bunu duyan diğerleri de ardı ardına haciz çıkartıyorlar ve o firma kısa sürede iflasa sürükleniyor.

Bu tür firmaların tek çaresi konkordato kararı çıkarıp bu tür girişimleri önlemek ve çarklar dönerken bir süre için nefes alıp mahkemenin belirlediği planda borçlarını ödemek kalıyor.

Kötü niyetli olanlar ise bilançolarında rakamlarla oynuyorlar ve “hileyi şeriye” (yasalara karşı hile yapmak) yoluyla kendilerini zorda gösterip “önlem almak” adına mahkemede konkordato kararı çıkartıyorlar.

Sonuçta; her ikisinin de çalışanından tedarikçisine, bayisinden nakliyatçısına kadar kim varsa zincirleme olarak beş kuruş para almadan aylarca beklemeye geçiyor. Kamu da vergi ve primden kaybediyor.

Neyle geçinecek bu zincirdekiler? Hop, onlar da ödemelerini yapamıyorlar, doğruca iflas bayrağını çekiyorlar, dolaysıyla süreç kısa zamanda yüz binlerce insanın ekmeğine, yaşantısına mal oluyor. Bu gidişle daha da çok olacak gibi.

Ekonomi genelindeki kayıpları görmeyip sadece umut pompalayarak günü geçiştirmeyi politika olarak benimseyip ve (eğer varsa) kalıcı çözüm üretmeyip ekonomideki kayıpları değil, elma ağaçlarını saymaya devam edelim.

Sahiden geriye kaç elma ağacı kaldı?