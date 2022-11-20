Konak’taki bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya 2 tutuklama

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Cafer Kaynak’ın yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’ndeki kuaför salonunda 16 Kasım günü iki kişi arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Cafer Kaynak, M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K. yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cafer Kaynak, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. M.D.’nin hayati tehlikesi sürerken, tedavi olduktan sonra taburcu edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga ile ilgili firari olarak aranan S.U.’da yakalandı. S.U.’nun 2 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya karıştığı ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.U. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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