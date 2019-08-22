Komutan atamaları siyaseten mi yapıldı?

YAŞ: Yüksek Askeri Şura, Jandarma Genel Komutanlığı hariç Türk Silahlı Kuvvetlerinin terfi ve tayinlerini cumhurbaşkanının başkanlığında yapan üst kuruldur.

1 Ağustos’ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan YAŞ görev süresi dolan komutanların sürelerini uzattı.

Bu kararları içeren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Erdoğan imzaladıktan sonra 2 Ağustos’ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YAŞ sona erdi ancak atamalar yapılmadı.

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Aradan tam 21 gün geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir KHK ile 30 Ağustos tarihi itibarı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki atamaları yaptı. Bu KHK da dün resmi gazetede yayınlandı.

Bu durumda ortaya çıktı ki YAŞ terfileri, Erdoğan atamaları yaptı.

24 Haziran seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin (CHS) yürürlüğe girdi.

Erdoğan 9 Temmuz 2018’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin ederek göreve resmen başladı.

15 Temmuz’da yaşanan FETÖ kahpe darbe girişiminin ikinci yılında15 Temmuz 2018’de 8 numaralı KHK ile Erdoğan YAŞ üyelerini şöyle belirledi:

“Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları.”

Bu kararla Yüksek Askeri Şura Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez sivilleşti, siyasallaştı.

AKP Genel Başkanı olan Erdoğan’a atadığı 6 bakanı da ekleyince siyasilerin toplamı 7 oldu.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanları eklenince YAŞ’da sadece 4 asker kaldı.

Gelelim konumuza.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.

Hemen şunları sormamız gerekiyor.

Bu atama kararları Yüksek Askeri şurada mı alındı?

Yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararlar mı?

Şura üyeleri atama kararları için boş kâğıda mı imza attılar? (Bakanlar Kurulu kararları için uygulanan bir yöntemdir)

Vurgulamak için bu ifadeyi kullandım ama daha net sorayım:

Tek adam kararları mı?

Bu atama kararları 1 Şubat’ta yapılan YAŞ toplantısında alındı ise neden 21 gün bekletildi?

Bu 21 günlük süre içerisinde neler oldu?

Ataması yapılacak komutanlarla görüşmeler mi yapıldı?

Yoksa haklarında istihbarat çalışması mı yapıldı?

Bu iki soru ya da her neyse Temmuz ayında yapılıp 1 Ağustos kararları ile birlikte atama kararları neden yayınlanmadı?

Değerli okurlarım,

Önemli bir konuya daha dikkatinizi çekeceğim.

2 Ağustos’ta yayınlanan KHK terfi kararlarında Orgeneralliğe kimse terfi ettirilmedi.

22 Ağustos’ta yayınlanan KHK’da 2, 3 ve Ege ordu komutanlıklarına Orgeneraller değil Korgeneraller atandı.

Ordu komutanlıklarına neden Orgeneraller atanmadı?

Emekli generallerden aldığım bilgiye göre Orgeneral rütbesinde olan komutanlar 4 yıllık görev süreleri tamamlanmadan “emekli” edilemiyorlar.

AKP iktidarı 694 sayılı KHK ile

Albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ile amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla YAŞ değerlendirmesine alınabilecek hale getirildi

Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacaktı

Ancak madde “bir üst rütbeye terfi şartı” şeklinde hüküm taşıyordu.

Bu kararın en üst rütbede olan Orgeneraller için uygulanması mümkün değildi.

Bir örnek vermek gerekirse 24 Haziran seçim sürecinde yaşanan “Apolet sökme” tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, 31 Aralık 2018 tarihinde Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Bu atama “görevden alma” ve “tenzili rütbe” olarak değerlendirildi.

Orgeneral Temel’in istifası beklendi ama görevi kabul ederek TSK’dan ayrılmadı.

Bu durumda Erdoğan anlaşılan o ki, “Orgeneralleri 4 yıl görevde tutma zorunluluğu” bulunduğu için Ordu komutanı olarak atamıyor.

Türk milletinin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri açısından mevcut durumun yorumlanmasını ancak şöyle yapabilirim:

Yüksek Askeri Şura, Yüksek Siyasi Şura oldu…