Barış GEZİCİ – Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)-MANİSA’nın Akhisar ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akyüz (50), evinde kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Akhisar’a bağlı Dağdere Mahallesi’nde yalnız yaşayan bedensel engelli Mustafa Akyüz’e ait 2 katlı evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ekipleri, Akyüz’ün cansız bedenini buldu.

Akyüz’ün cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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