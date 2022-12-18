Kömür ocağında raydan çıkan vagonun altında kalan 2 işçiden 1’i öldü

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında raydan çıkan kömür vagonunun altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. 16.00- 00.00 vardiyasında çalışan Enver Alagöz ile İhsan Ergünbaş (25), raydan çıkan kömür vagonunun altında kalarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Alagöz ve Ergünbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli, 1 çocuk babası İhsan Ergünbaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ergünbaş’ın acı haberini alan annesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Alagöz’ün tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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