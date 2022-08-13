Kömür ocağında metan gazından zehirlenen 8 işçi, hastaneye kaldırıldı

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Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür ocağında çalışan 8 işçi, metan gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Devecikonağı Mahallesi’nde bulunan bir kömür ocağında meydana geldi. Kömür ocağında çalışan işçilerden 8’i, metan fazından zehirlenerek, fenalaştı. Çalışma arkadaşları tarafından madenden çıkarılan 8 madenci, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Emre Kavak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde işçileri ziyaret ederek, durumla ilgili bilgi alıp, ardından da olay yerine giderek incelemede bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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