Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkede üst düzey liderlerle ile yaptığı olağandışı toplantıda, Çin’in yavaşlayan ekonomisinin doğurabilecek sosyal sonuçlarını masaya yatırdı.

Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre Cinping, başkent Pekin’de parti yerel liderleri ve bakanları toplamış olduğu seminerde, ekonomideki yavaşlama ile beraber partisinin karşılaşabileceği riskleri ve alınması gereken tedbirleri tartıştı.

Ajansa göre Çin Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Cinping partisinin yönetim, reform, açılma, pazar odaklı ekonomi ve dış ilişkiler açısından uzun dönemli zor bir sınavdan geçtiğini belirtti. Cinping, partisinin milletten uzaklaşma, pasifleşme, yetersiz faaliyet ve hareketsizlik gibi ciddi ve riskli tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz sene Çin Ulusal millet Kongresi Genel Kurul toplantısında anayasa değişikliği teklif edilmiş ve kabul edilmişti. Buna göre Şi Cinping, 10 senelik görev süresi yerine süresiz görevde kalabilecek.

Cinping’in geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu toplantı, Çin ekonomisinin 2009 senesinde yaşanmış olan küresel krizinden sonra ekonomik büyümede kaydettiği ilk yavaşlama açıklamasıyla bununla beraber gerçekleşti.

Bloomberg ise Çin liderlerinin bununla beraber ABD Başkanı Trump ile ticari konularda mücadele etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Trump yönetiminin Çin mallarına yönelik uyguladığı fazladan gümrük tanıma vergileri Çin’i olmasıyla birlikte dünya genelindeki finansal pazarları olumsuz da etkiledi.