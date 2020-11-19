Komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, komşusuyla tartıştıktan sonra cinnet getiren S.K.(36) adlı kadın, komşusunun aracını benzin döküp yakmaya çalıştıktan sonra kendi boğazına bıçak dayadı. S.K., psikolog tarafından ikna edildi.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde meydana geldi. S.K., oturduğu apartmanda gece yarısı komşusuyla tartıştı. Ardından polis merkezine giderek ifade veren S.K., sabah saatlerinde cinnet getirdi. Başka bir komşusuna ait park halindeki aracın üzerine benzin döken S.K., son anda önlendi. Ardından bina altındaki iş yerine giren S.K., boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, S.K.’yı sakinleştirmeye çalıştı. S.K., psikolog desteğiyle 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. S.K., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI