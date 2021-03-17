Komşusunu öldüren sanığa 15 yıl ceza

Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusu Barış Çalım’ı silahla vurarak öldüren Muharrem Ayaz, müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

​Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Muharrem Ayaz ile Barış Çalım arasında 16 Aralık 2019 tarihinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Ayaz, evinden aldığı tabanca ile Barış Çalım’a 2 el ateş etti. Mermilerden biri karnına isabet eden Barış Çalım, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Ayaz, tutuklandı.

Muharrem Ayaz hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Muharrem Ayaz ile ölen Barış Çalım’ın ağabeyi Savaş Çalım ve avukatlar katıldı. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Muharrem Ayaz, “Olayda öldürme kastım olmadı. Bir gün önce atış talimi yapmıştım. Merminin silahın ağzında kaldığını fark etmedim. Silah bir anda patladı. Amacım korkutmaktı” dedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Muharrem Ayaz’a müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra cezaya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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