Komşusunu, çocukları gürültü yaptığı için vurmuş

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İsmail Hakkı SEYMEN- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)- BURSA’da, İsmet Y.’nin (35), komşusu Süleyman Ö.’yü (23), çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada yaraladığı ortaya çıktı. İsmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İsmet Y., alt kat komşusu Süleyman Ö.’nün evine gitti. İki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Evine gidip tabancasını alan İsmet Y., tekrar alt kat komşusunun kapısına gitti. İsmet Y., kapıyı açan Süleyman Ö.’ye tabanca ile 6 el ateş edip kaçtı. Süleyman Ö. koluna ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyat edildi. Süleyman Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.’yi bir saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, Süleyman Ö.’nün çocuklarının apartmanda gürültü yaptığını, uyarınca da çıkan tartışmada evinden aldığı tabanca ile ateş ederek yaraladığını söyleyen, İsmet Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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