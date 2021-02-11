Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı

Ocak 2021 dönemi (31.12.2020 – 31.01.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %2.99 artmış bulunmaktadır. TÜİK hesaplamasına göre ise aylık olarak %1,68 artmış olduğu açıklanmıştı. Nerede ise iki katına yakın bir fark var...