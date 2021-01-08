Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, Narkotim tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen berberler Adem U., Abbas U. ve Burak U., gözaltına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...