Komandolardan, karda yakın dövüş eğitim

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli komandoların, yakın dövüş ve göğüs göğüse muhabere eğitimleri icra ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Her türlü hava ve arazi şartlarında mücadele etme kabiliyetine sahip Komandolarımız, eğitimlerine yoğun şekilde devam ediyor. Kars’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, yakın dövüş ve göğüs göğüse muhabere eğitimleri icra etti” denildi. Paylaşımda, kar üzerinde gerçekleştirilen eğitimlerde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

ANKARA, (DHA)-

FOTOĞRAFLI

