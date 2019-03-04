Arzu Köse “Mahallenin bir sakini olmaktan ziyade mahallenin sahibi olmak düsturu ile hareket edeceğiz. Etrafımızı güzelleştirmek amacıyla yapılan herhangi bir şey varsa elimizi taşın altına koyacağız. Sorumluluktan kesinlikle kaçınmayacağız.” dedi

Mahalle muhtarlığı, mevzuatla verilen çeşitli görevleri yapan, organları seçimle gelen, merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı olan bir kuruluştur. Muhtarlık, Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşmaktadır.

Muhtar, hem mahallenin hem de “Merkezi İdare” dediğimiz bakanlıkların ve genel müdürlüklerin il ve ilçe kuruluşları ile belediyelerin ve il özel idaresinin temsilcisidir.

Mahallenin ve köyün idarecisi olan muhtarlar o mahallede ikamet eden vatandaşlar tarafından oylanarak seçilmektedir. Muhtarlar köy ya da mahalleyi idare eden yöneticilerdir. Hiçbir partinin muhtarlar üzerinde bir rolü yoktur ve partiler aracılığıyla aday olamazlar. Göreve atandıktan sonra toplam muhtarlık yapma süreleri belediye başkanlığında olduğu gibi 5 yıldır.

Günümüzde muhtarlar sadece ikametgah veren kişiler olarak tanınır. Ancak muhtarların sorumlulukları çok büyüktür. Bu sorumlulukları ve daha fazlasını yerine getirmek için aday olan Çankaya Ata Mahallesi muhtar adayı Arzu Köse ve eşi Feridun Köse ile konuştuk

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Arzu Köse: 1972 doğumluyum aslen Edirneliyim 20 yıldır Ankara’da yaşıyorum. 10 yıldır Ata mahallesinde ikamet ediyorum. Evliyim ve iki çocuğum var.

Mahalle muhtarlığına adaysınız kazandığınız takdirde mahalle için ne gibi planlarınız var?

Köse: Mahallemiz için ben şöyle diyorum “Büyük vaatlerde bulunmuyorum çünkü ben mahallemin sorunlarını gidermeye çalışacağım. Sorunların üzerine gideceğim. Ben muhtarlığa adaylığımı koymadan öncede mahallemin sorunları ile ilgilenip bazı şeyleri çözüme ulaştırdım. Yine aynı şekilde insanlarla görüştüğümde de “Bana bire bir gelirseniz problemleri bildirirseniz bende bu problemlerin sonuna kadar takipçisi olurum. Sonuçlandırdığımda da size bire bir bilgi vereceğim.” diye konuşurum.

Şu anda benim çözeceğim dediğiniz mahallenizde bulunan bir problem var mı?

Köse: Şu anda bana söylenen belediye otobüslerinin çok seyrek geçtiği. Bu problemin üzerine gidileceğinin sözünü verdim. Muhtar olduğum zaman bu problemin daha sık aralıklarla görüşmelerini yapıp gelmesini sağlayacağım.

Mahallemiz de bulunan 1070. Cadde de yağmur yağdığı zaman cadde göle dönüyor ve yağmur suları apartmanlara giriyor. Bu konuyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp vatandaşlardan imza toplanması gerekiyor. O imzalar karşılığında Büyükşehire bildirip çözüme ulaştıracağımızı ilettim.

Vatandaşlarımız tarafından önceki yönetimde bu problemlerin ulaştırıldığı ancak ilgilenilmediği bilgisi verildi. Bize bu bilgiler doğrultusunda ne yapılması gerektiği araştırılmak suretiyle yetkimiz olmasa da mahallenin bir sakini olarak elimizde var ise imkanlarımız bunları çeşitli yerlerde kullanmak suretiyle imza toplayıp, apartman yönetimlerinden onay alıp bu belgelerle Ankara Fen İşleri’ne ileterek bu sorunu takip etmemiz söylendi.

Mahalleniz de sağlıkla veya pazarlarınızla ilgili problemler var mı?

Köse: Mevcut durumda sağlık ocaklarımız yeterli seviyede. Pazar yerlerine gelecek olursak onunla ilgili de bir problemimiz bulunmuyor. Çünkü her gün bir pazarımız var yakın çevrede. Ancak Dikmen Mahallesi’ndeki Ata Mahallesi’ndeki Pazar yeri şahsa ait olduğu için hizmet amacıyla kiralanmış bu nedenle üzerinde oynama yapılamadığı bilgisi verildi bizlere. Bundan dolayı Pazartesi pazarımız üzerinde oynama yapılamıyor. Huzur Mahallesi’nde yine ortak kullanılan bir pazarımız var onun üzeri de belediyenin planlı çalışması sonucunda kapatıldı.

Vatandaşların sizin adaylığınıza olan tepkileri nasıl?

Köse: Mahallemizde olumlu tepkiler alıyoruz. Kadın bir aday olduğum için de destekler daha fazla oluyor. Çaldığım kapılarda güler yüzler insanlar kapılarını açıp teşekkür ediyorlar. İlk defa bir muhtar adayının kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Oylarını vereceklerini desteklerini esirgemeyeceklerinin sözünü veriyorlar. Bunlarda beni doğal olarak mutlu ediyor. Bu olumlu tepkilerden dolayı seçilme ihtimalimin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Peki seçilmeniz durumunda mevcut projeleriniz var mı?

Köse: Bize mahalle sakinlerinin özellikle söylediği düğün yapacağımız veya toplantı yapacağımız bir alanımız yok. Daha önce Çankaya Belediyesi ile yaptığım görüşmelerde Ata Çankaya Evi’nin yıkılıp oraya yedi katlı bir bina yapılacağı düğün salonu, toplantı salonu, sağlık ocağının dahil olduğu bir çok hizmetin içinde barındırılacağı bir projenin gerçekleştirileceği söylendi. Ben de bana bu problemi soranlara projeyi iletiyorum anlatıyorum. Bu projenin takipçisi olduğumu söylemek istiyorum.

Bir muhtar adayı eşi olarak siz neler düşünüyorsunuz sizi de tanıyabilir miyiz?

Feridun Köse : Uzun yıllardır devlet memurluğu yapmış ve devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra çocuklarımın eğitimi için bu bölgeye yerleşmiş evli iki çocuk babasıyım.

Eşim bu yola çıktığında neden olmasın diyerek destek verdim. Mümkün olduğunca onun ulaşamadığı onun gidemediği yerlere kendisine yardımcı olmak adına ulaşmaya ya da bazı girişimleri yapmaya çalışıyorum. Geçmişte devlet memurluğu yapmamızdan kaynaklanan yazı yazma prosedür gibi konularda destek vermeye çalışıyorum. Seçilmesi durumunda da bu desteğimi devam ettireceğim. Seçilmesi durumunda beraber gideceğimiz yerlerde yardımcı olacağım. Samimi bir muhtarlık yapacağız.

Özetle şunu söylemek istiyorum koltuk sevdası değil mahallemizin sevdası için aday oldu eşim. Mahallenin bir sakini olmaktan ziyade mahallenin sahibi olmak düsturu ile hareket ettiğimiz için bulunduğumuz kadarıyla etrafımızı güzelleştirmek. Etrafımızı güzelleştirmek amacıyla yapılan herhangi bir şey varsa elimizi taşın altına koyacağız. Sorumluluktan kesinlikle kaçınmayacağız. Buraya geldiğimizde apartmanımızın etrafında taş yoktu. Apartmandakiler bu zamana kadar yapmadılar yapmıyorlar. Dedim ki nasıl yapılmaz burası Çankaya’nın merkezinde nezih bir yer niye böyle harabe olsun. Resimlerini çekip dosyalara koymak suretiyle kapıları çalıp en son büyükşehir de grup başkan vekiline kadar ulaştırdık ve sonunda burası yapıldı.

Muhtarlık makamımız yokken bunu gerçekleştirdik. Muhtarlık makamı olduğunda daha rahat hareket edeceğiz. Şuan da bir problem olduğunda yerel yönetimden kimse yok mu gibisinden sorularla karşılaşıyoruz. Mahalle de muhtara ilettiğimiz de ileti sadece yazıda kalıyor. Yazı da kalmasın icraata geçsin istiyorum.

Mevcut muhtarımızı karalamak değil amacımız bu zamana kadar ona da yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat daha genç daha atik daha çok uğraşacak yapıya kavuşmamız lazım. Yani bir kişi belirli bir döneminde çok verimli olur başka bir dönemde biter tıkanma sürecine girer. Biz tıkanma sürecini gördüğümüz için adaylık başvurusunda bulunduk.

Arzu Hanım son olarak siz neler söylemek istersiniz?

Arzu Köse: Burada yaşamaya başladığımızdan bu döneme kadar bizde muhtarlık seçimlerinde şuan ki adayı destekledik. Dört dönemdir muhtarlık yapıyor şuan ki muhtarımız. Ben artık eşimin dediği gibi yeniliklere açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Seçilen adayında en fazla iki dönem yapması gerektiğini savunuyorum. İki dönem sonunda daha aktif olabilecek bir adayın seçilmesi gerektiği kanısındayım.

Her sokakta her mahalle de olmamız mümkün değil, mahallemiz için neler yapabileceğimize karar verirken mahallemiz sakinlerinden de desteklerini bekliyoruz.

Muhtarlık yönetimlerin en düşüğü ne bir bütçesi var nede yetkisi. Ancak muhtar sorunları belirleyip aracı olarak sorunları iletip takipçisi olma konumundadır. Bizde mahallemizde ki problemlerin takipçisi olacağız.

İddialı muhtar adayı Arzu Köse ,11bin718 nüfusa sahip Çankaya Ata Mahallesinin sorunlarını çözmek için Vefa Uysal, Sultan Arız, Hasan İyican ve Orhan Gündüz’den oluşan genç dinamik muhtar azaları ile yola çıktıklarını sözlerine ekledi.