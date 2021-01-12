Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı

TOPRAĞA VERİLDİ Çarşamba'da 4 yakınının ardından kendisi de koronavirüsten yaşamını yitiren Mesure Akbaş için Muşcalı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Akbaş, kılınan namazın ardından toprağa verildi. ‘BU ACI BİZİ YIKTI’ Aileleri için çok...