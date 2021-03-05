Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, koltuk değneğiyle dilenirken yakalanan K.Ç., zabıta karakolundaki işlemlerinin ardından değneği bırakıp yürüyerek çıktı.
Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine şehir merkezinde dilencilere yönelik yaptıkları uygulamada koltuk değneğiyle dilenen K.Ç.’yi yakaladı. İşlemlerin yapılması için zabıta karakoluna götürülen K.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. K.Ç. koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Bir zabıta memuru, “Ayağında bir şey yok. Karakoldan iyileşip gideceksin. Arkadaş değnekle gelmişti. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan değnekle geldiği yerden yürüyerek gidiyor” dedi.
FOTOĞRAFLI
İsviçre, (DHA)- Farklı milletlerden biliminsanları, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü…
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, gündüz almak için pazarlık yaptıkları 3 keçiyi sabaha…
BAKAN AKAR: KORGENERAL ERBAŞ SİLAHLI KUVVETLERE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit…
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlanmış, cansız bedeni çarşafa sarılı…
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da Engin Altun'a ait ev ailenin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye…
ANKARA'da kamu kurumlarında yapılan işlemleri hızlandırma vaadiyle 58 vatandaşı dolandıran suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla…