Kolonya içti, hastanede 4 gün sonra öldü

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Emre ŞAHİNOL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, kolonya içen Ahmet Ocak (55), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Bafra ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki evinde, 18 Ekim günü kolonya içen Ahmet Ocak, fenalaşınca yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolonyadan zehirlendiği tespit edilen Ocak, müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ocak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)
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