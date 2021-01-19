Kolombiya’da güpe gündüz infaz anı kamerada

Kolombiya, (DHA)- Kolombiya’da 31 yaşındaki bir kişi pastanede güpe gündüz infaz edildi. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kolombiya’nın Valle del Cauca bölgesindeki bir pastanede meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kimliği Jhon Tovar olarak belirlenen 31 yaşındaki kişinin pastanenin dışındaki masada otururken cep telefonuyla ilgilendiği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından 3 el ateş edildi. Tovar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında pastanede çalışan kadının korku dolu anları kameraya yansıdı. Kolombiya polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın cinayeti neden işlediğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını, saldırganın her yerde arandığını ifade etti.