Kolluk güçleri ve sağlık çalışanları unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında görevleri başında olan polis, jandarma ve bekçiler ile sağlık çalışanlarına çay ve çorba ikramında bulundu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizim için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kardeşlerimizin içini ısıtacak ikramlarda bulunarak, kendileri e küçük de olsa bir jest yaptık” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, bir yandan Koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, bir yandan da ilçede görev yapan diğer kurum çalışanlarını da unutmuyor. Belediye ekipleri bu kapsamda hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince polis, jandarma ve bekçiler ile sağlık çalışanlarına anlamlı bir ikramda bulundu. Belediye ekipleri soğuk havaya rağmen yol kontrol ve güvenlik çalışmalarını sürdüren polis, jandarma ve bekçileri görev yaptıkları noktalarda ziyaret ederek çay ve çorba ikramında bulundu. Ekipler ayrıca, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarını da ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına da çay ve çorba ikramında bulunuldu. Kolluk güçleri ve sağlık çalışanları bu anlamlı jest için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Dayanışma ile aşacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüse karşı tüm devlet kurumlarının ve belediyelerinin özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Bu zorlu süreci hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Belediye olarak ilçe genelinde tüm noktalarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ilçemiz genelinde bizim için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm kolluk güçlerimiz ile sağlık çalışanlarımıza bir jest yapalım istedik. Bizlerin huzur ve sağlığı için görev başında olan kardeşlerimizin içini ısıtacak ikramlarda bulunduk. Bu özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.