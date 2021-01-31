Kolesterol ilacını bırakan hastaların hikayelerini kitaplaştırdı

Erkan KÖSE-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da kalp uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, 20 yıllık birikimini aktardığı ‘Kolesterol Gerçeği’ kitabında kolesterol hastalarının ilacı bıraktıktan sonra yaşadıkları kalp rahatsızlıklarını anlattı.

Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, ‘Kolesterol Gerçeği’ kitabında kolesterol hastalığı olan kişilerin, doktora danışmadan ilaçlarını bırakmalarını ve bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Dünyada 200 milyon kişinin kolesterol ilacı kullandığını belirten Bozbaş, kitabında 20 hastasının mektubuna yer verdi. Kolesterol ilaçlarının faydasının net bir şekilde ispatlanmış olduğunu söyleyen Bozbaş, “Tıp kolesterol ilaçlarının faydasını net bir şekilde ispatlamış olmasına rağmen hastalarımız duyduklarından etkileniyorlar. Damar hastalığınız varsa, damarlarınızda kolesterol setliği başlamışsa kolesterol ilaçları ömrü uzatıcı, kalp krizini, felç geçirmeyi azaltıcı çok önemli ilaçlar” dedi.

‘ETKİLENEREK KOLESTEROL İLAÇLARINI BIRAKIYORLAR’

Bozbaş, kolesterol ilaçlarının 30 yılı aşkın süredir kullanıldığını söyleyerek, “Günümüzde biz Türkiye için ortalama insan ömrü 78. Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol tedavisi bizde bu başarıyı sağlayan en önemli etmen. Hastalarım çevreden yada televizyonlarda duydukları haberlerden etkilenerek kolesterol ilaçlarını bırakıyorlar. Ve sonrasında ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Toplum olarak bu konuda bilinçlenmemiz sonucuna vardım. Kolesterol ilacını bıraktıktan sonra kalp kriziyle, damar tıkanıklığıyla ve ciddi kalp damar hastalıkları nedeniyle bana başvurdu hastalar. Bir hastamız Van’dan geldi. 48 yaşında 10 yıl önce kolesterol ilacı kullanmaya başlamış ama çevreden duyduklarına göre bırakmış. Bunu yaparken 10 yaşındaki çocuğunun ilacını da kesmiş. Çünkü ailesel kolesterol yüksekliği var. Tüm dünyada 200 milyondan fazla kişinin kullandığı ilaçlar. Durum böyle olunca da üzerinde daha fazla spekülasyon yaratacak durum olabilir. Damar hastalığınız varsa, damarınızda kolesterol sertliği başlamışsa kolesterol ilaçları ömrü uzatıcı, kalp krizini, felç geçirmeyi azaltıcı çok önemli ilaçlar” diye konuştu.

‘KALP HASTALARI KESİNLİKLE AŞI OLSUN’

Prof. Dr. Bozbaş, kalp hastalığı olan kişilerin koronavirüs aşısı yaptırması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kalp hastaları kesinlikle aşılarını olsunlar. Kalp damar hastalarının aşı anlamında çekinmesine gerek yok. Hastalığı geçirme ihtimalini göz önüne alın. Kolesterol kap yetmezliği tüm hastalarımıza hepsinin çekinmeden koronavirüs aşılarını yaptırmamız gerekiyor. Covid sadece akciğeri değil akciğer dışında diğer organları da tutuyor. Akciğerden sonra dolaşım sistemi ve kalp en sık tutulan organlardan. Covid kalbi çok yönlü etkiliyor. Direk kalp krizini tetikliyor. Kalp kasını doğrudan tutabiliyor. Bunların hepsinin sonucu ritim bozuklukları meydana geliyor kalpte.”

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