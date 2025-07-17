İşe alım, pek çok şirket için uzun, maliyetli ve meşakkatli bir sürece dönüşebiliyor. Kariyer sayfalarının ve ilanların oluşturulması, başvuruların alınması, takibi ve işe alım sonrası işlemlerin yürütülmesi, özellikle İK departmanı olmayan veya sınırlı olan işletmeleri zorlayabiliyor. İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, Teknopark Ankara’daki firmaların bu süreçlerini kolaylaştırmak için bir kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında Teknopark Ankara bünyesinde faaliyet gösterip Kolay İK’ya başvuran ilk 20 firma, Kolay İK’nın Aday Takip Sistemi’ni (ATS) bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Üstelik Kolay İK tarafından bu firmalara özel kariyer sayfası da hediye edilecek.

Firmalara özel işe alım yönetimi

Kolay İK’nın ATS uygulaması, aday ilanı oluşturmadan teklif gönderimine kadar tüm süreçleri baştan sona tek platformda yönetmeyi sağlıyor. Firmalar herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan, saniyeler içinde kendilerine özel kariyer sayfalarını oluşturabiliyor. Böylece İK departmanı olmayan şirketler de işe alımları kolayca yönetebiliyor. Kriterlere göre başvuru alma, ilana göre özelleştirme, yetkinliklere göre otomatik etiketleme gibi özellikleri bulunan sistem, işe alımların yanı sıra güçlü bir aday havuzu oluşturmaya da olanak tanıyor.