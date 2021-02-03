Köksal, Meclis’te yine vatandaşın sesi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada doğal gaz ile elektriğe gelen zamları hırka giyerek ve kürsüye mum koyarak protesto etti. Köksal, “Vatandaş evinde soğuğa yün yelekle dayanmaya çalışıyor. Elektrik faturasını ödeyemediği için de mumlarla aydınlanıyor. Sizin insafınız, adaletiniz kurusun” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına konuştu. Her zaman halkın sesi olan Milletvekili Köksal’ın konuşması sırasında doğal gaz ile elektriğe gelen zamları Meclis’te hırka giyerek ve kürsüye mum koyarak protesto etmesi ulusal basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



AKP TEKNOPARKLARLA UĞRAŞMAK YERİNE, VATANDAŞIN DERDİYLE UĞRAŞSIN..!

Sözlerine Bolvadin İlçesi’nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek başlayan Milletvekili Köksal, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni etti. Meclis Genel Kurulu’nda Teknoparklarla ilgili düzenlemenin konuşulduğunu kaydeden Köksal, “Teknopark nedir? Sanayi ile üniversiteler arasındaki teknoloji iş birliğini üreten kurumlardır. Teknoparklarla ilgili bölge alanı iptali konusunda Cumhurbaşkanlığı makamına sınırsız ve koşulsuz yetki verilmek isteniyor. Bu ne demek? Teknoparkta muhalif gördüğü iş insanları varsa “Ben bölge alanını iptal ederim.” demek. Şimdi, AKP Genel Başkanı muhalif gördüğü teknoparklarla uğraşmak yerine keşke esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, KOBİ’nin, iş insanının, işsizin, EYT’linin dertleriyle uğraşsa. Son bir yılda 99.583 iş yeri kapanmış, kimin umurunda. Esnafa sadaka verir gibi 500 liralık kira yardımı ballandıra ballandıra anlatılıyor. Şehir merkezlerinde 500 liraya kiralık dükkan kaldı mı soruyoruz. Bir de basit usul vergiye tabi esnafa verilecek. Basit usul verginin dışında çalışan esnaf, esnaf değil mi sizin nazarınızda? Esnafın Bağ-Kur primleri 1.055 liraya çıkmış, dükkanı kapalı. Hoş, açık olsa da değişen bir şey yok zaten, çünkü satışlar çok düşük. Kahvehaneler, kıraathaneler kapalı, çay ocakları üç beş tane esnafa çay satıp ayakta durmaya çalışıyor, restoran, lokanta, kafeler, internet kafeler, nargile kafeler, hepsi kapalı; açık olan lokanta ve restorana paket servis hakkı tanınmış, ancak paket servis buraları kurtarmıyor.” dedi.

CENGİZ İNŞAATIN 422 MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCU SİLİNDİ, AMA

ESNAFIN VERGİ BORCU SÖZ KONUSU OLUNCA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMIYOR…

AKP’nin Cengiz İnşaatın 422 milyon dolarlık vergi borcunu sildiğini, ama esnafın vergi borcu söz konusu olduğunda gözünün yaşına bakmadığının önemle altını çizen Köksal, “Manifaturacılar, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, ayakkabıcılar, çoğu zaman dükkanlarını siftahsız kapatıyor. Hiç olmazsa esnafın Bağ-Kur primini karşılayın, kira ve faturalarını ödeyin, sicil affını çıkarın, esnafa faizsiz kredi verin; taksitlendirmeyi de ödeme gücüne göre yapın, “Bütçede para yok.” diye de milleti kandırmaktan vazgeçin artık. 1.100 odalı israf şaheseri sarayın bir buçuk yıllık masrafı, esnafa verilen destek kadar. Siz ki Cengiz İnşaatın 422 milyon dolarlık vergi borcunu sildiniz ama esnafın vergi borcu söz konusu olduğunda gözünün yaşına bakmadınız. Elektrik dağıtım şirketlerine bile esnafa verilen desteğin otuz bir katı kaynak ayırdınız. Ha, burada elektrik demişken şuna da değinmek istiyorum: Son üç yılda elektriğe yüzde 70, doğal gaza yüzde 80 zam getirdiniz. Vatandaş 100 liralık elektrikte 54 lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT payı, 1 lira enerji fonu, 5 lira elektrik tüketim vergisi ödüyor; yetmiyor bir de bu bedellerin yüzde 18’i kadar KDV yani 29 lira ödüyor, bu da 191 lira ediyor. Yani, 100 liralık elektrik tükettiğinde 191 lira ödüyor.” ifadelerini kullandı.



HIRKALI, MUMLU ZAM PROTESTOSU GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Konuşmasının devamında doğal gaz ile elektriğe gelen zamları Meclis’te hırka giyerek ve kürsüye mum koyarak protesto eden Milletvekili Köksal, “Doğal gaza gelince dünyada “Doğal gaz bulduk.” diye müjde verip, doğal gaza yüzde 35 zam yapan tek ülkeyiz. Doğal gazda kombiye dokunuyorsunuz, 100 liralık kullanımda 15 lira kullanım bedeli, 2 lira ÖTV, 21 lira KDV ödüyoruz. Onun için millet artık faturalarını ödeyemiyor, ne yapıyor? Evinde yün yeleğini çıkarıyor, bu yün yeleği giyiyor, soğuğa karşı dayanmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Elektrik faturalarını ödeyemediği için işte böyle zembillerle, mumlarla aydınlatmaya çalışıyor kendini sizin sayenizde, yarattığınız eser.” şeklinde konuştu.



YA TEDBİRLER ALIP DÜKKANLARI AÇIN, YA DA ESNAFA

AYAKTA KALABİLECEK HATIRI SAYILIR DESTEK VERİN

Köksal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın, vatandaşın feryadını duymadınız ama futbol karşılaşmalarını ihaleyle alan Katar firması “Dolar çok yükseliyor, ben bu parayı ödeyemiyorum.” dedi, 90 milyar dolarını sildiniz, yetmedi onlar için doları 5,80’de sabitlediniz. Ama esnafın Bağ-Kur primlerini 1.055 liraya çıkarıp şu pandemi döneminde hiç olmazsa bari yarısını biz karşılayalım demediniz. 1 milyon gündelikçi ve ev temizliğine giden vatandaşlara ekonomiye günde 1 milyar, yıllık 200 milyar katkı sağlayan sokak esnafına bir kuruş ödeme dahi yapma gereğini duymadınız, sizin insafınız, adaletiniz kurusun! Ya tedbirler alıp bu dükkanları açın ya da bu esnafa ayakta kalabilecek, geçimini idare ettirebilecek, hatırı sayılır destekler verin diyorum.”