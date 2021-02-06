Kökez Yaylası’nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, arazi araçlarının arıza yapması üzerine 1900 rakımda bulunan Kökez Yaylası’nda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyelerince 4 saat sonra kurtarıldı.

Olay, dün gece 1900 rakımlı Kökez Yaylası’nda meydana geldi. Offroad yapmak için yaylaya çıkan 8 kişi, arazi araçlarının arızalanması üzerine jandarmadan yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve çamur nedeniyle yaklaşık 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyeleri, 8 kişiyi kurtardı.

Grubun başkanı Osman Gökçenoğlu, 8 kişinin 2 arazi aracıyla yaklaşık 4 saat mahsur kaldığını söyledi. Gökçenoğlu, “Mahsur kalan kişilere ulaştığımızda arazi araçlarının uçuruma yakın bir bölgede olduğunu gördük. Zor bir operasyon oldu. Hem kendilerini hem de araçlarını kurtardık” dedi.

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