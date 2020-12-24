Köfteci minibüsünde kumar oynayan 11 kişiye 18 bin lira ceza

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde köfte satışı yapılan minibüste kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye toplam 18 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç köyündeki E.Ç.’ye (36) ait köfte satışı yapılan minibüste kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Gece saatlerinde jandarmanın yaptığı baskında şüpheliler, oyun kağıtlarını dışarı atarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan 11 kişi hakkında tutanak tutuldu. Ekipler, işletme sahibi ile birlikte 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 850 lira para cezası kesti. İş yeri sahibi E.Ç. hakkında “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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