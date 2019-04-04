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4 Nisan 2019
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Yazılım testi konferansı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacılarından Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, kodlama eğitiminin çocuklara birçok avantaj sağladığını söyledi.
Yazılım testi konferansı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacılarından Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, kodlama eğitiminin çocuklara birçok avantaj sağladığını söyledi.
Teknoloji Haberleri

Kodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor

Editör Editör

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Yazılım testi konferansı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacılarından Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, kodlama eğitiminin çocuklara birçok avantaj sağladığını söyledi.

Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun uluslararası boyuttaki ilk ve tek yazılım testi konferansı TestIstanbul’un bu yılki keynote konuşmacıları arasında bulunan Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, çocuklara kodlama eğitimi verilmesinin önemli avantajları beraberinde getirdiğini söyledi.

Günümüzde çocukların cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanmayı çok iyi bildiğini belirten Richards, “Bu kadar kolay erişilebilen bu cihazların nasıl çalıştığını düşünmeye başlamalarının ve bilmelerinin çocuklar için gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Hayatlarını kod yazarak kazanmayacak çocuklar için bile, kodlamayı öğrenirken öğrenecek çok şey var. Örneğin mantıksal düşünmeyi ve matematiği öğrenirler. Aynı zamanda kelime dağarcıklarını da genişletirler. Ayrıca, kadınların teknolojiye olan ilgilerini artırmak için de harika bir fırsat olduğuna inanıyorum. Benim bugüne dek eğitim verdiğim öğrencilerimin yarısından fazlası kız çocuğuydu. Daha fazla kadını bilişim ve teknoloji alanlarında çalışmaları için teşvik etmenin tam zamanı” dedi.

Viv Richards, 16 Nisan’da gerçekleşecek TestIstanbul 2019’da, test otomasyonunda sık görülen tehlikeler ve manuel testin neden genellikle tek başına yeterli olmadığı gibi test odaklı başlıklara odaklanacak.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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