Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

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GEBZE(Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi. 
Gebze’de bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi. İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti. Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

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