Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 24 santimetreye ulaştı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kar kalınlığı 24 santimetreye ulaştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi ve Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocayayla’da kar kalınlığı 24 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleri ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede gece saatlerinde ağır vasıta geçişlerine izin verilmiyor.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberg Öztürk, bölgeye giderek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. (DHA)

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