Günlerdir herkesin gündeminde bütün dünyayı kıskacı altına almış biyolojik bir tehtid olan malum virüs.

Gazeteler, televizyon kanalları, sosyal mecralar…Dünya ve ülkemiz gündemi 24 saat insanoğlunu bu virüse karşı tedbir almaya özen göstermeye davet ediyor.

Kurallar, tedbirler, önlemler

Ülkemiz bizi sancılı günlere sokan bu virüsle mücadelede görevlerinin bilincinde olan sağlıkçılarımız başta geliyor.

Halk artın eldivensiz ve maskesiz dolaşmıyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Ptt önünde kuyruklar oluşmasın diye kapıya kadar giden hizmetler sürüyor. Getirilen kısıtlamalar devam ediyor.

Kısa sürede yeni hastanalerin yapılacağı haberleri. Geliri olmayanların durumlarını gerekli makamlara iletmeleri yönünde çağrılar.

Başlatılan dayanışma kampanyası sürüyor. Daha çok merak ettiğim hangi politikacının ne kadar maddi anlamda katkıda bulunduğu. Acaba evini yalısını özel mülkiyetinden bir parçada olsa halk için bağışlayan var mı?

Kameralar karşısında demokrasiden bahsedenler halkın önemine dair söylemlerde bulunanlardan böyle bir cömertlikte beklemek en doğru olan şey.

İktidar ile diğer partiler arasında birlik adına uzlaşmaların olmadığı aydınlar tarafından dile getiriliyor.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin sosyal belediyecilik alanında ki hizmetleri takdire şayan…

Tekallif-i Milliye Emirleri , Af günde mi?

Af varsa kimleri kapsadığı?

Ramazan ayı

Evlerimizde oturup ne zaman biteceğine dair kendi aramızda küçük diyaloglar halinde tahminlerde bulunurken…

Ramazan ayı yaklaştı. Bu ramazan ayı bilindik zamanlardan çok farklı olacak gibi görünüyor. İbadetlerin ve samimiyetleri yoğun olduğu oruç günleri nasıl geçecek.

Pide kuyruklarında sosyal mesafe göz ardı edilecek mi?

Her köşe başında pideciler olacak mı?

İftar davetleri olacak mı? İftarlardan sonra insanlar bir arada oturup çaylar içildikten sonra teravih namazlarına gidilecek mi? Camilerde saflar nasıl tutulacak.

Belediyelerin iftar çadırı olacak mı? Sokaklarda sofralar kurulacak mı?

O güzel ramazan etkinlikleri; ilahiler söylenecek mi? Semazen gösterileri olacak mı?

Anne babalar çocuklarını alıp şehrin muhtelif yerlerinde bir araya gelip Hacivat Karagöz izleyecekler mi?

Bereket dolu bu ay nasıl geçecek çok merak ediyorum.

Şimdilik cevabım kocaman bir yok

O günler gelsin izlenimlerimizi yazarız.

Sağlığın için evde kal Türkiye!