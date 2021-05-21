Kocaelispor – Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki...