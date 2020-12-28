Ana Sayfa Güncel Haberler Kocaeli’de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı/Ek fotoğraf
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