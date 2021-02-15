Kocaeli’de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla terör propagandası yapan 4 kişi, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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