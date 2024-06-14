Kaza, saat 00.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer B., Hasan K. ve S.A.’nın içerisinde bulunduğu, hangisinin sürücüsü olduğu öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra bariyer üzerinde ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ömer B. ve S.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Hasan K., ise ağır yaralı halde Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan K., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de korkunç kaza
Kocaeli Çayırova'da, bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA Ajansı
