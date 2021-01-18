Kocaeli’de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek fotoğraflar

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Bilgisayar tamiri yapılan teknik servislerde pandemi yoğunluğu
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, bilgisayar teknik servislerinde pandemi nedeniyle evde bilgisayar kullanımı artınca yoğunluk yaşanmaya başladı. Kentte 30 yıldır bilgisayar teknik...
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