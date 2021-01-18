Ana Sayfa Güncel Haberler Kocaeli’de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek fotoğraf
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Turgutlu’da kar yağışı etkili oldu
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Turgutlu ilçesine bağlı dağ köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu....
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu başladı; Eşleyen de eşlemeyen de bindi
Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. Toplu ulaşımın yoğun kullanıldığı Cevizlibağ...
Maskesiz keşif yaptı, ardından maske takıp balkondaki masayı çaldı
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, bir apartmanın giriş dairesindeki balkon masasını çaldı. Şüphelinin olay öncesi sokakta keşif yapıp, ardından tanınmamak için cerrahi maske...
‘Kadın için Teknoloji’ projesinde online eğitimler başlıyor
İSTANBUL, (DHA)- Teknoloji perakende firması Teknosa’nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından itibaren sürdürdüğü ‘Kadın için Teknoloji’ projesinin, online eğitimlerle devam ettiği açıklandı. 2020...