Kocaeli’de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (4)

DOKTORUN BİR BÜFEDEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun’a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir büfenin güvenlik kamera kayıtlarında Uğur Tolun’un aracıyla büfeye yaklaşıp, araçtan inişi ve ardından da büfeye girip, alışveriş yaptığı görüldü. Ayrıca Uğur Tolun’un İzmir’den gelen bir akrabası, Tolun’a ait cep telefonunun bozulduğu ve tamire verdiği için kızına ait telefonu yanına aldığını söylediği, ancak jandarma ekiplerinin Tolun’un kızına ait telefonunun yerini tespit edemediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDIRILDI

Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Kuzuyayla mevkisi başta olmak üzere Derbent, Maşukiye bölgesinde yaptıkları aramaları bugün için sonlandırdı. Ekiplerin yarın arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

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