Ana Sayfa Güncel Haberler Kocaeli’de geri dönüşüm tesisi yandı/ek fotoğraf
Adana’da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı
ADANA, (DHA)- SURİYE’nin Ayn-el Arab bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Adana’nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen...
Ordu’da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE’de koronavirüs vaka sayılarının en fazla arttığı beş ilden birisi olan Ordu’da, tedbirlerle birlikte artışın kontrol altına alınarak yüzde 50 oranında azalldığı...
Çin’e giden ikinci ihracat treni, Sivas’a ulaştı
Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/ SİVAS (DHA)- TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliği ve...
Leyla’yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi
Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)-AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile...