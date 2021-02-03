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Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (3)- Yeniden

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418 Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevleri gören çalışanlar hızla fabrikayı tahliye ederken, durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kapladığı fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldi. Olay yerine ilk ulaşan Gebze itfaiyesi müdahaleye başlarken, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez ve İzmit ilçeleri ile İstanbul Anadolu itfaiyesinden takviye ekipler fabrikaya gelerek müdahaleye başladı. Yangının başladığı sırada içeride mesaide bulunan 2 işçinin dumandan etkilendiği ve hastanede tedavi altına alınarak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Geri dönüştürülmek üzere fabrikaya gönderilen deodorant şişelerinin preslendiği sırada başladığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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