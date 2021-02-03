Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in cadde ve sokaklarından sonra park ve rekreasyon alanlarının kapılarını da grafitti sanatçılarına açtı. “Gri şehir: Başkent” tanımlamasını değiştirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi hem sanata hem de sanatçıya olan desteğini şehri güzelleştirerek sürdürüyor. Ankara’nın simgesi haline gelen Botanik Park’ta yenileme çalışmaları gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, grafitti sanatçısı Atione’nin 3 boyutlu sualtı çalışmasıyla Başkentlilere sürpriz yaptı.