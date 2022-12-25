Kocaeli’de deredeki kirliliğe inceleme (3)

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ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE FİRMAYA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, derenin İzmit Körfezi’yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı. Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde yağmur suyu hattına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnceleme sonucunda kirliliğin metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığı belirlendi. Analiz sonuçlarına göre firmaya idari para cezası uygulanması için idari süreç başlatıldı, ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

ANKARA, (DHA)-

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