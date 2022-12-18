Kocaeli’de 171 şişe ‘sahte içki’ ele geçirildi

- Reklam -

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlediği operasyonda 171 şişe sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ nedeniyle adli işlem uygulandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -