Kocaeli’de 16 kaçak göçmen yakalandı 

İZMİT (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’de, polisin düzenlediği operasyonda Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 Pakistan uyruklu, 4 Afganistan uyruklu toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. R.K., İ.Y. ve T.A. adlı 3 organizatör ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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