Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan’dan ‘rehavet’ uyarısı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, vatandaşların koronavirüs konusunda rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, “Arkadaş ziyaretleri, akraba ziyaretleri gibi aile içi bulaş son zamanlarda ciddi anlamda arttı, bunu gözlemliyoruz. Bu nedenle toplantılar, taziye, düğün, nişan gibi toplu olunabilecek yerlerden kesinlikle uzak durmamız lazım, mecbur olmadıkça bu ortamlara girmemek lazım” dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, virüsün en büyük bulaşma nedeninin kalabalık ortamlar olduğunu belirterek virüsten korunmak için önlemlere uyulmasını istedi. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu ifade eden Pehlevan, “Kocaeli turuncu renkte, dikkat edilmediği durumda kırmızı renge geçebilir. Bu virüs çok hızlı bulaşan bir virüs, hızlı yayılabiliyor. Şu anda her şey kontrol altında ama kurallara uymak çok önemli. Vatandaşlarımızın özellikle toplu yerlerden uzak durmaları lazım, gerekmedikçe eş, dost ve akraba ziyaretlerinden uzak durmaları lazım. En büyük bulaşma nedeni kalabalık ortamlar. Bu insandan insana bulaşan bir virüs, dolayısıyla önlemleri gevşetmememiz lazım. Şu anda hazır her şey kontrol altına alınmışken kesinlikle rehavete kapılmayalım. Turuncu değil yeşil olalım, normal günlük hayata bir an evvel dönelim” diye konuştu.

‘EN UFAK REHAVET BÜTÜN KAZANIMLARIMIZI ALABİLİR’

Pehlevan, aile içi bulaşın son zamanlarda arttığını belirterek, “Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz, çünkü en ufak bir rehavet bütün kazanımlarımızı alabilir. O nedenle mutlaka maske, sosyal mesafe, kuralına uyup kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hijyen çok çok önemli. Bu konulardan kesinlikle taviz vermemiz lazım. Kalabalık ortamlardan, arkadaş ziyaretleri, akraba ziyaretleri gibi aile içi bulaş son zamanlarda ciddi anlamda arttı, bunu gözlemliyoruz. Bu nedenle toplantılar, taziye, düğün, nişan gibi toplu olunabilecek yerlerden kesinlikle uzak durmamız lazım, mecbur olmadıkça bu ortamlara girmemek lazım. Girdiğimiz zaman da kısa kalmak ve mutlaka maske takmamız lazım” dedi.

‘YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞÜK’

Yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranının düşük olduğunu açıklayan Pehlevan, şöyle konuştu:

“Şu anda aşılama çalışmaları iyi gidiyor. Aşılama çalışmaları ve alınan önlemlerle beraber bu işin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz de. Bazı vatandaşlarımız aşı yaptırmak istemiyor. Bu büyük bir hata. Aşı inaktif bir aşı ve kesinlikle koruyuculuğu var. Hastalanma, yoğun bakıma giriş ve tabii ki ölüm oranını düşürüyor. Bu büyük bir hizmet ve ücretsiz. Bütün aşılamalarımızı hastaneler, aile sağlık hizmetleri, özel hastanelerde yaptırabilirler randevulu bir şekilde. Alınan önlemler neticesinde ekim, kasım, aralık ayında artan vakaların ciddi anlamda düşüş oldu ama rehavete asla kapılmamamız lazım. Şu anda hastane doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranı oldukça düşük. Dolayısıyla bu bizi sevindiriyor ama rehavete kapılmamak lazım. Önlemler açısından da daha dikkatli olmamız lazım. Aşılamayla birlikte belli bir seviyeye geldikten sonra inşallah her şey yeni normal şekilde devam edecektir.”

