İSTANBUL, (DHA) – Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde refakatçı olarak kalan Sefa Ermiş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi’nden yardım istedi. Refakatçı olarak kaldığı hastanede hastasının temiz kıyafeti kalmadığını belirterek evden eşyalarının getirilmesi konusundaki yardım çağrısına Sultangazi Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Bağcılar’da ikamet eden ancak koronavirüs sebebiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olan bir vatandaş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi’nden yardım istedi. Refakatçı Sefa Ermiş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Sultangazi Belediyesi’ni etiketleyerek, “Haseki Hastanesi’nde Covid bölümünde hastamın refakçılığını yapıyorum, hastaneden çıkamıyorum. Ailemde evde karantinada hastamın eşyaları kalmadı evden gelmesi lazım koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?” dedi.

Vatandaşın talebine cevapsız kalmayan Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri hızla vatandaşın Bağcılar’daki adresine gitti ve eşyaları alarak hastaneye getirdi.