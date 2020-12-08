Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif’ten ‘iyi hal’ indirimi tepkisi

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, 10 yıllık eşi Elif Kesler’i (30) döverek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Mehmet Kesler (33), ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan yargılandığı davada ‘iyi hal’ indirimiyle 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Protez gözle hayata tutunmaya çalışan Elif Kesler, karara tepki göstererek “Dünyam karardı, bu neyin indirimi ? Canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar” dedi.

Olay, geçen sene 29 Aralık gecesi, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşandı. 10 yıldır evli olan Elif -Mehmet Kesler çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kesler eşini dövdü. Ardından da kadını, otomobille Bafra Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk annesi Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri ise, Mehmet Kesler’i gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Kesler, tutuklandı. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler’in sol gözü, ameliyat ile alındı. Yerine protez göz takıldı.

‘İYİ HAL’ UYGULANDI 9 YIL 4 AY HAPİS ALDI

Mehmet Kesler hakkında ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kesler, davanın karar duruşmasında, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, cezayı, tutuklu sanığın pişmanlığını göz önüne alarak, ‘iyi hal’ indirimi ile 9 yıl 4 aya indirdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

‘DÜNYAM KARARDI BU NEYİN İNDİRİMİ’

Protez gözle hayata tutunmaya çalışan ve 3 çocuğuyla kiraladığı evde yaşayan Elif Kesler, mahkemenin cezada indirim uygulamasına tepki gösterdi. Avukatıyla birlikte karara itiraz ettiklerini söyleyen Elif Kesler, “11 yıl ceza almıştı ama iyi hal indirimi verdiler. Bu neyin iyi hali?Ben gözümü kaybettim, dünyam karardı. Bu karara itiraz ediyorum ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bana dünyaları verseniz gözüm geri gelmeyecek. Benim canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar, bu adaletsizlik. Karara itiraz ettik. İnşallah en ağır cezayı alır. Her duruşmada ‘pişmanım’ dediği için indirim aldı. Olayın ardından ameliyatlar geçirdim, sol gözümde hiç ışık yok ve ameliyatların ardından gözüme protez takıldı. Beni çok zorluyor. Bir tarafımı göremediğim için sürekli insanlara çarpıyorum. Bu duruma alışamadım, gözüm görecekmiş gibi geliyor ama her sabah uyandığımda gerçekle yüzleşiyorum. Ölene kadar bu duruma alışamayacağım. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum” dedi.

‘LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN, NEFES ALMAK İSTİYORUM’

Boşanma davasının henüz karara bağlanmadığını söyleyen Kesler, “Neredeyse bir yıl olacak, bizi neden hala boşamadılar, anlayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorlar? Ben gözümü kaybettim ama dava hala sürüyor. Karşı taraf bir sonraki duruşmada tanık dinletecekmiş, benim en büyük tanığım gözüm. Çocuklarımın da ifadesi alındı, o geceyi ve kendilerine uygulanan şiddeti anlattılar. Lütfen artık bizi boşayın. Duruşmalarda hakim, ‘Görüyor musunuz?’ diye soruyor. Bu sorular, beni derinden yaralıyor. Bütün raporlar ellerinde ama bana bunu soruyorlar. Protez gözümü çıkarmama ve elime almama rağmen ‘Görüyor musun?’ diyorlar. Ben yaşamak istiyorum artık nefes almak istiyorum, artık boşanmak istiyorum. Bu insandan tamamen kurtulmak ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Duruşmalara girdikçe o anı hatırlıyorum” diye konuştu.

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