Koca: Aşı planlamasını erkenden yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona Virüs aşısının uygulanması, tedarik edilmesi ve aşıya ulaşım konularında açıklamalarda bulundu.

Esma ALTIN/ANKARA

Sağlık Bakanı Koca, ülkemize getirilen ve uygulanmaya başlanan Korona Virüs aşı ile ilgili oluşturulan plan ve program hakkında bilgi verdi. Koca: “Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapılmıştır.” dedi.

‘1 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI’

Koca, 13 Ocak 2021 tarihinde ülkemizde başlayan aşı uygulamalarında hızla ilerleme kaydedildiğini ifade ederek şunları aktardı; “Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının birinci aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı.”

Evden çıkabilecek durumu olmayan vatandaşlar için ise sağlık ekipleri göndererek aşılanmalarını sağladıklarını belirten Koca; “90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız.” dedi.

TEDARİK ÇALIŞMALARINA DEĞİNDİ

Aşının tüm vatandaşlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşması için tedarik çalışmaları ve planları yaptıklarını dile getiren Koca şunları belirtti; “Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir.