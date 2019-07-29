Koç fena patladı

Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda bir yılı aşkın bir süredir oturan ve bu görevdeki ilk yılının başarılı olduğunu söylemenin pek mümkün olmadığı Ali Koç tabiri caizse fena patladı.





Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz’in sözlerinden 3 Temmuz sürecine, UEFA kararlarından ‘Fener Ol’ kampanyasına varana dek her konuda içini döken Ali Koç, son Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündem oluşturan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fener Ol kampanyasıyla ilgili söylediği sözler için, kinayeli ve yakışıksız tanımlaması yapan Koç, “Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz var. İlerleyen süreçte açıklayacağız. İnsanların kayrılması adına değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Ayrıca, bizim şu sıralarda sürdürdüğümüz ‘Fener Ol’ kampanyası gibi bir oluşum rakiplerimiz için de söz konusu olabilir” dedi.

3 Temmuz sürecinin çok uzadığını belirten Koç sabırsızlandıklarını, Eylül ayındaki duruşma sonrasında, yıl sonuna kadar bu davanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe kafilesine yapılan kurşunlu saldırı davasında da enteresan gelişmeler olacağına değinen başkan, UEFA’dan men kararı çıkmamasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Çok da doğru söyledi. Her ne kadar 2 milyon EURO ceza yense de, ‘Finansal Fair Play’ anlamında başarılı olunduğunu söylemek gerek.

Taraftarın geçtiğimiz yıl beklentilerin uzağında kalan takımlarına, ‘Koşulsuz ve koşutsuz’ sahip çıkması Ali Koç’un altını çizdiği konulardan biriydi. Takımı güçlendirmek adına şu ana kadar atılan imzaların henüz bitmediğinin altını çizen Ali Koç, “Bir ya da iki stoper, 6 numara ve de bir forvet alacağız. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon olacak” dedi.

Başkan Koç’un sözlerinde yönetim kurulu hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili de sert ifadeler vardı; “Hakkımızda spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Bugüne kadar ‘yunus’ yüzümüzü gördünüz. Artık ‘yavuz’ yüzümüzü göstermenin zamanı geldi” diyerek belirli çevrelere göndermeler yaptı.

Göreve geldiği tarihten günümüze, ilk kez böylesine sert konuşan Ali Koç bu söylemine gelecek tepkiler şimdiden merak konusu!

Kalın sağlıcakla…