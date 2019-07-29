33.4 C
Ankara
29 Temmuz 2019
Ana Sayfa Yazarlar Koç fena patladı
Yazarlar

Koç fena patladı

Erden Aktoğu
Erden Aktoğu

-

11
0

Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda bir yılı aşkın bir süredir oturan ve bu görevdeki ilk yılının başarılı olduğunu söylemenin pek mümkün olmadığı Ali Koç tabiri caizse fena patladı.


Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz’in sözlerinden 3 Temmuz sürecine, UEFA kararlarından ‘Fener Ol’ kampanyasına varana dek her konuda içini döken Ali Koç, son Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündem oluşturan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fener Ol kampanyasıyla ilgili söylediği sözler için, kinayeli ve yakışıksız tanımlaması yapan Koç, “Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz var. İlerleyen süreçte açıklayacağız. İnsanların kayrılması adına değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Ayrıca, bizim şu sıralarda sürdürdüğümüz ‘Fener Ol’ kampanyası gibi bir oluşum rakiplerimiz için de söz konusu olabilir” dedi.

3 Temmuz sürecinin çok uzadığını belirten Koç sabırsızlandıklarını, Eylül ayındaki duruşma sonrasında, yıl sonuna kadar bu davanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe kafilesine yapılan kurşunlu saldırı davasında da enteresan gelişmeler olacağına değinen başkan, UEFA’dan men kararı çıkmamasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Çok da doğru söyledi. Her ne kadar 2 milyon EURO ceza yense de, ‘Finansal Fair Play’ anlamında başarılı olunduğunu söylemek gerek.

Taraftarın geçtiğimiz yıl beklentilerin uzağında kalan takımlarına, ‘Koşulsuz ve koşutsuz’ sahip çıkması Ali Koç’un altını çizdiği konulardan biriydi. Takımı güçlendirmek adına şu ana kadar atılan imzaların henüz bitmediğinin altını çizen Ali Koç, “Bir ya da iki stoper, 6 numara ve de bir forvet alacağız. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon olacak” dedi.

Başkan Koç’un sözlerinde yönetim kurulu hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili de sert ifadeler vardı; “Hakkımızda spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Bugüne kadar ‘yunus’ yüzümüzü gördünüz. Artık ‘yavuz’ yüzümüzü göstermenin zamanı geldi” diyerek belirli çevrelere göndermeler yaptı.

Göreve geldiği tarihten günümüze, ilk kez böylesine sert konuşan Ali Koç bu söylemine gelecek tepkiler şimdiden merak konusu!

Kalın sağlıcakla…

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikErdoğan hasta mı?
Sonraki İçerikFaiz indirimi ekonomideki kötüye gidişi durdurur mu?
Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

Bu Haberler Kaçmaz!

Klonlama yöntemi ile bir yapraktan binlerce ağaç üretiliyor

Editör -
Yeditepe Üniversitesi, Türkiye’de stratejik öneme sahip bitkiler ‘bitki-doku kültürü’ teknikleri kullanılarak kitlesel olarak üretme çalışmalarını hızlandırdı

ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

Prostat hastalarına ‘bor’ içerikli karışım

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Tarımsal üretimde dışa bağımlılık

Murat Özbülbül -
Eskiden tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen üç - beş ülkeden biri olarak bilinen ülkemiz ne yazık ki son on beş yirmi yılda tarımsal üretimde tehlikeli derecede dışarıya bağımlı bir ülke haline geldi.
Devamını Oku
Yazarlar

Faiz indirimi ekonomideki kötüye gidişi durdurur mu?

Sabri Arpaç -
Finans uzmanları ve ekonomistlerin yaygın görüşü faiz indiriminin ekonominin düzelmesine yetmeyeceği, hatta giderek bozacağı yönünde.
Devamını Oku
Yazarlar

Erdoğan hasta mı?

Orhan Uğuroğlu -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sorunu günlerdir yerli ve yabancı medyada yazılıyor, söyleniyor… Erdoğan hasta mı?
Devamını Oku
Yazarlar

Faiz indirimi hızlı olmalı

Ahmet Özal -
12 temmuz günü yazımda, Merkez bankasının 600 baz puan indirmesi gerektiğini yazmıştım. Ayrıca, doların yükselmesinden korkmaya gerek olmadığını ifade etmiştim.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71