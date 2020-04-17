Kobra Etkisi Diye Bir Söylem Vardır Bilir misiniz; Hintlilerin kıvrak zekalarıyla İngilizleri rezil ettikleri literatüre girmiş bir olay! İngiliz hükümeti Hindistan yönetimini elinde tuttuğu dönemde kobralardan çok çeker ve kobralara karşı savaş başlatır.

Ne var ki İngilizler yılanlarla haşır neşir oldukça daha çok İngiliz kobra zehiriyle tanışır. Bunu fark eden “zeki” bir İngiliz, “neden biz uğraşıyoruz? Kobra kafası getiren Hintliye ödül verelim olsun bitsin.” der.



Bunun üzerine kampanya başlar. Başlarda gerçekten Kobraların sayısı azalır; ancak zor koşullara muhteşem uyumları ile bilinen Hintliler “Madem bunlar her ölü yılana para veriyor o zaman biz bu kobraları besleyelim üretelim. Hem kim koşacak kobra peşinde?” derler. Bu fikirle yola çıkan Hintliler kobra çiftlikleri kurarak yılanları üretirler ve paraya para demezler.



Bu durumu fark edip aptal yerine konduklarını anlayan İngilizler, hem daha fazla kobra üretilmesin diye, hem de zekaları ile daha fazla alay edilmesin diye kobra başına para verme kampanyasını durdururlar. Tabii Hintliler de kobraların para etmediğini görünce, kobraları besleyerek kaynak ve vakit harcamak istemezler ve tüm çiftliklerdeki kobralar salınır.



Böylece ortam başlangıç durumundan daha çok kobraya sahip olur. Doğal ortamlarında da çoğalmaya devam eden kobraların popülasyonu iyiden iyiye artar. İngilizlerin kontrol manyaklığı da böylece ters teper. O günden beri bu tip kontrol altına alınması hedeflenirken, beklenmeyen etkiler nedeniyle ters tepen olayların olduğu durumlara Kobra Etkisi (Cobra Effect) denir.

Son günlerde Ülkemizinde içerisinde bulunduğu zor süreçler hepimizin malumu sevgili okurlar, coronavirüs tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayatın gidişatını değiştirmiş durumda.Hepimize aslında sahip olupta sıradanlaştırdığımız belki de hiç farkına varmadığımız hayatın olağan akışı zannettiğimiz pek çok değerin kıymetini bildirdi.Elbette bu günlerde geçecek elbet yine baharlar gelecek ayın ondördünün karanlığından çıkıp diğer ondördündeki aydınlığa kavuşacağız hep birlikte.



Belki de küllerimizden doğarak belki daha da güçlenerek belki daha farkında olarak ve daha kıymet bilerek daha sımsıkı sarılarak sevdiklerimize birbirimize, ülkemize ve değerlerimize Bizler zor zamanlarında daima devletimizin yanında olmayı Ona her şartta canımız pahasına sahip çıkmayı bilmiş bir millet olarak tabi ki bu zor günlerde de hepimiz gerek hijyen kurallarına daha sıkı dikkat ederek gerek yetkililerin uyarılarına harfiyen uyarak gerek evlerimizden çıkmayarak ve biz bize yeteriz diyerek çorbada bizimde tuzumuz olsun şiarıyla karınca kararınca yine devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik ve gösteriyoruz.

İşte tamda burada Kobra Etkisinden bahsetmek yerinde olacak sanıyorum çünkü samimi niyetlerle güzel amaçlarla çıkılan bu yol sanki birilerinin işgüzarlığı sebebiyle sekteye uğrayacak ve amacından sapacaktır.Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi hassasiyetinde yapılması gereken yardımlar üzülerek ifade ediyorum ki artık birilerinin şov malzemesi olmuş durumda.Bir yanda “Kamu kurumlarındaki yöneticilik makamlarını daha da sağlamlaştırmak için midir,birilerine yaranma duygusu mudur bilinmez,”Sosyal medyada yardım makbuzlarının paylaşılması ,yardım yapanların isim listelerinin istenmesi,miktar yarışları ,çeşitli gruplardan yardım dekontlarının atılmasının istenmesi gibi akla mantığa ve hatta dine sığmayan ahlakide olmayan duyumlar almaktayız ve buda insanlarımız üzerinde gerçekten rahatsızlık verici bir durum olmaktadır.



Bizler komşusu açken tok yatamayan veren elin alan elden üstünlüğüne inanan ve her şey den önemlisi bu ülke için Kurtuluş savaşı vermiş canını malını hibe etmiş bir milletken bu kadar samimi yüreklerle doluyken belki de kıt kanaat geçinen bir öğretmenden bir imamdan bir memurdan veya herhangi bir kamu görevlisinden yaptığı yardımın dekontunu istemek hangi kurala kaideye sığar ne ile açıklanır soruyorum sizlere?Halisane niyetlerle Ülkesine destek olan insanlarımızın duygularıyla lütfen oynamayalım makamlarımızı daha da sağlamlaştırmak niyetiyle insanların samimiyetlerini kaybetmelerine sebep olursanız şayet kobra etkisi ilk olarak sizlerde hissedilecektir emin olun Güzel ülkemin kadirşinas halkı her zaman devletinin yanındadır bunu ispat içinde dekontunu değil canını verir..

Selametle