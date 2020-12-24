Kobi’leri lonca düzeninden kurtarmalıyız

Bu başlığı kullanmak nereden çıktı diye bir soru aklına gelebilir birçok insanın. Haklı olarak lonca düzeni neresi, yaşadığımız çağın ekonomik birimlerin örgütlenme düzeni neresi.



Doğru. Lonca düzeni Feodal Toplum düzeninin içerisinde yer alan bir örgütlenme biçimi. Feodal toplum düzeninde toprağa dayalı serflik düzeni içerisinde kentler, zanaata ve ticarete dönük –lonca düzenine- dayanmaktadır. Lonca düzeni ise usta –çırak ilişkisi üzerine kuruludur.

KOBİ’ler ise yaşadığımız dünyada sanayi toplumu olarak ifade edilen kapitalist toplumun bir kurumu.

Üretim biçimleri değişiyor, toplumlarda değişiyor. Yeni gelişen üretim biçimi sanayi toplumu üretim biçiminin değişmekte olduğu, bilgi ve teknoloji toplumuna doğru yol alındığı çeşitli çevrelerce geniş kabul görmektedir.

Hal böyle iken, KOBİ’lerin bugün içerisinde yaşadığı sorunlar usta çırak düzeni içerisinde yürümektedir. Belli ölçeğin altında kalan KOBİ’lerin kurucuları her ne kadar bir kısmı eğitimli de olsa, usta çırak ilişkisi içerisinde yetişerek işyerlerini kurmaktadırlar.

Birçok KOBİ’nin bu nedenle sermaye yetersizliği çektiği finansal yapılarında görülmektedir. Birçoğu öz sermaye yetersizliği nedeniyle borçlanarak iş yapmakta uzun dönem yatırım malları için kendi kaynakları yetmemektedir.

Dünya ekonomileri ve ülke ekonomileri en küçük bir ekonomik sarsıntıya girmesinde çok zor bir durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sermaye yetersizliğinin kurumsallaşmayı sağlayamaması yönetim, finansman, organizasyon, pazarlama gibi fonksiyonları ticari bir mantıkla inşa edememelerine neden olmakta.



TÜİK’in 2016 yılı İş Kayıtları verilerine göre, ülkemizde toplam 3 milyon 646 bin 392 KOBİ ölçeğinde işletme bulunmakta olup, bu sayı tüm işletmelerimizin %99.83’üne denk gelmekte, toplam istihdamın %76,7’sini sağlamaktadır. Bu oranlar ülke ekonomisinde KOBİ’lerin yeri ve öneminin büyüklüğünü çarpıcı olarak göstermektedir.

KOBİ’lerin en büyük sorunlarının başında verimlilik problemi gelmektedir. İçerisinde bulundukları ekonomik ortamın kuşatması altında birçok yetersizliklerle çalışmaktadırlar. Büyük oranda yetersiz öz kaynak ve insan gücü eksikliğinden kaynaklanan yetersizlikler nedeniyle sürekliliklerini devam ettirmekte sorunlar yaşamaktadırlar.



Sermaye yetersizliği, yeterli teknolojik alt yapıya sahip olunmaması üretim tüketim ve tedarik zincirinde ucuz, etkili ve kalıcı zincirlerin oluşturulamaması her yeni üretim ve pazarlamada yeni maliyetlere neden olmaktadır.

Temel neden işletme sahiplerinin, kurucularının öz kaynaktan yoksun olarak başladıkları iş hayatına sürekli dış kaynağa ihtiyaç duyarak sürdürmek istemeleri verimsiz ve ömür törpüleyen bir organizasyona dönüşmelerine yol açmaktadır. Araştırma ve geliştirmeye yeterli kaynak ve personel ayrılamaması gelişen üretim biçimine uyum sağlayamamayı ve ekonomik hayattan koparak verilen emeğin ve sermayenin yok olmasına neden olmaktadır.



Geri kalmış ve gelişmekte olan ekonomilerin sanayi toplumunun üretim ve sermaye biçimini yakalamaları neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Günümüzde bunu inşa etmek yerine yeni gelişen toplumsal üretim biçimini kavrayarak kıt kaynakların daha verimli şekilde kullanılarak toplumsal refahın ve kalkınmanın yeni bir biçimini inşa etmenin gerekli ve zorunlu hale geldiğini göstermektedir.

Bilgi ve teknolojiyi kullanarak yaratıcı fikirlerin oluşmasına uzman kurumlar kurarak kıt kaynakların daha verimli kullanılmasına hizmet edecek yeni bir üretim biçimine ihtiyaç vardır. Düşük meblağlara, Konteynırlar dolusu mal ihraç ederek değil, eğitim sistemini bilimin ışığında geliştirerek, yeniçağın ihtiyaçlarına göre katma değeri yüksek ürünler üreterek yapılacak organizasyonlar örgütlenmelidir.

KOBİ’leri usta çırak ilişkilerinden çıkarıp, START UP olarak ifade edilen sıçramalı organizasyonlar vasıtasıyla yeni fikirlerin gelişmesinde yol açacak organizasyonlar oluşturulmalıdır. (ABD merkezli oyun şirketi Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau, Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara satın aldıklarını açıkladı -Basın Haberi)

Sermaye yetersizliği lonca düzenini sürdürmemize ve kıt kaynaklarımızın yok olmasına neden olmaktadır. KOBİ’ler bu düzenden kurtarılarak, sürdürülebilir bir ekonomik sistem için bilgi ve teknolojiye yatırım yapacak yol gösterici organizasyonlarla çağı yakalamanın peşine düşmeliyiz.